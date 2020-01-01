В Украине подскочило число новых случаев COVID-19

За сутки в Украине диагностировали 528 новых случаев коронавируса - на 45 больше, чем днем ранее.

В Украине снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 528 заболевших, общее число инфицированных выросло до 17 858.

При этом в выздоровело рекордное количество пациентов - 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 - умерли (+21).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 700 случаев;

Волынская область - 599 случаев;

Днепропетровская область - 806 случаев;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 540 случаев;

Закарпатская область - 858 случаев;

Запорожская область - 365 случаев;

Ивано-Франковская область - 1200 случаев;

Кировоградская область - 441 случай;

Киев - 2221 случай;

Киевская область - 1143 случая;

Львовская область - 969 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 236 случаев;

Одесская область - 734 случая;

Полтавская область - 263 случая;

Ровенская область - 1104 случая;

Сумская область - 161 случай;

Тернопольская область - 1065 случаев;

Харьковская область - 773 случая;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черновицкая область - 2647 случаев;

Черкасская область - 363 случая;

Черниговская область - 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.

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