В Украине подскочило число новых случаев COVID-19
За сутки в Украине диагностировали 528 новых случаев коронавируса - на 45 больше, чем днем ранее.
В Украине снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 528 заболевших, общее число инфицированных выросло до 17 858.
При этом в выздоровело рекордное количество пациентов - 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 - умерли (+21).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 700 случаев;
- Волынская область - 599 случаев;
- Днепропетровская область - 806 случаев;
- Донецкая область - 121 случай;
- Житомирская область - 540 случаев;
- Закарпатская область - 858 случаев;
- Запорожская область - 365 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
- Кировоградская область - 441 случай;
- Киев - 2221 случай;
- Киевская область - 1143 случая;
- Львовская область - 969 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 236 случаев;
- Одесская область - 734 случая;
- Полтавская область - 263 случая;
- Ровенская область - 1104 случая;
- Сумская область - 161 случай;
- Тернопольская область - 1065 случаев;
- Харьковская область - 773 случая;
- Херсонская область - 167 случаев;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черновицкая область - 2647 случаев;
- Черкасская область - 363 случая;
- Черниговская область - 105 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Таким образом, количество заболевших коронавирусом растет несколько дней подряд. Днем ранее сообщалось о 483 заболевших, а до того - 422, еще раньше - 402, а 12 мая - 375.
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