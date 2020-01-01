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В Украине подскочило число новых случаев COVID-19

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За сутки в Украине диагностировали 528 новых случаев коронавируса - на 45 больше, чем днем ранее.
Кафе во Львове
Кафе во Львове
В Украине снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 528 заболевших, общее число инфицированных выросло до 17 858.
 
При этом в выздоровело рекордное количество пациентов - 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 - умерли (+21).
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область - 700 случаев;
  • Волынская область - 599 случаев;
  • Днепропетровская область - 806 случаев;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 540 случаев;
  • Закарпатская область - 858 случаев;
  • Запорожская область - 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
  • Кировоградская область - 441 случай;
  • Киев - 2221 случай;
  • Киевская область - 1143 случая;
  • Львовская область - 969 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 236 случаев;
  • Одесская область - 734 случая;
  • Полтавская область - 263 случая;
  • Ровенская область - 1104 случая;
  • Сумская область - 161 случай;
  • Тернопольская область - 1065 случаев;
  • Харьковская область - 773 случая;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черновицкая область - 2647 случаев;
  • Черкасская область - 363 случая;
  • Черниговская область - 105 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.
 
Таким образом, количество заболевших коронавирусом растет несколько дней подряд. Днем ранее сообщалось о 483 заболевших, а до того - 422, еще раньше - 402, а 12 мая - 375.
 

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Теги: Минздрав, заболевание, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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