Украина наращивает тестирование на коронавирус

В Украине за сутки провели рекордные почти 5 тысяч ПЦР-тестов, а на следующей неделе должны начать ИФА-тестирование.

В Украине увеличивается количество тестирований на коронавирус, за минувшие сутки проведено 8960 исследований методом ПЦР. Об этом сообщил в субботу, 16 мая, министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он заявил, что уже на следующей неделе планируют запустить ИФА-тестирование на выявление антител.

"Если мы говорим о ИФА-тестировании, то это тестирование показывает уровень антител в крови человека, оно подтверждает или человек болеет на коронавирусную болезнь или человек уже переболел. Сейчас уже разработан механизм тестирования, определен круг лиц, который мы будем тестировать, мы очень рассчитываем на это тестирование. В понедельник уже будет подписан соответствующий приказ Минздрава о введении ИФА-тестов", - сказал Степанов.

По его словам, уже есть украинские испытания на завершающей стадии, кроме того собираются использовать тесты компании-производителя La Roche.

"Я думаю, что на следующей неделе мы уже начнем вводить ИФА-тесты... это очень увеличит количество тестирований и мы уже увеличим круг лиц, которых мы будем тестировать", - добавил Степанов.

Кроме того, министр сообщил, что за минувшие сутки на коронавирусую болезнь заболели 528 человек, среди них 49 детей и 92 медика. Был госпитализирован 181 человек.

Он также отметил рекордное число выздоровевших - 433.

Отметим, количество новых случаев коронавируса в Украине растет пятые сутки подряд.

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