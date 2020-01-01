Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировано 2 новых случая

Всего вирус обнаружили у 38 военнослужащих.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 2 новых случая Covid-19. По состоянию на утро 16 мая в ВСУ инфицированы 38 человек.

Читай также: Вторая страна мира заявила об излечении всех больных COVID-19

Об этом в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За время пандемии выздоровело 75 военнослужащих. Также зафиксировано 2 летальных случая.

По состоянию на 7:00 16 мая в Вооруженных силах Украины болеют 38 человек острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая, - сказано в сообщении.

Читай также: Украина наращивает тестирование на коронавирус

Также сообщается, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у работников ВСУ в Черновицкой и Винницкой областях. Заболевшие лечатся дома под наблюдением. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, - сообщили в медсилах ВСУ.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.