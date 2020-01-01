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Одесситы забыли о карантине и ринулись в ночные клубы

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Жители и гости города массово собрались в ночных клубах.
Фото из места событий
Фото из места событий
Telegram/Одесса INFO

Несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, в Одессе десятки людей собрались в одном из ночных клубов.

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Об этом сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO”.

Отмечается, что столпотворение наблюдалось в ночь на 16 мая.

Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку, - сказано в сообщении.

Кроме толпы людей, на фото видно припаркованные автомобили и мотоциклы. При этом почти никто из посетителей не был в медицинской маске.

Напомним, мэр Киева рассказал, когда в столице откроют ТРЦ. В КГГА считают, что вопрос открытия торгово-развлекательных центров в Киеве не является актуальным.

 

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Теги: Одесса, ночные клубы, карантин
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