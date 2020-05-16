Потураев о скандале с Дубинским: Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги

Никита Потураев озвучил свою позицию касательно скандала Дубинского и Шустера.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев прокомментировал скандал о недопуске его коллеги Александра Дубинского в студию ток-шоу Савика Шустера.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Потураев заявил, что инцидент подобного рода является неприемлемым поступком со стороны журналистов. При этом нардеп акцентировал, что их политические взгляды с Дубинским не сходятся, а некоторые поступки коллеги “не вызывают у него восторга с морально-этической точки зрения”.

Но я категорически против того, чтобы о народного депутата - каких бы взглядов он ни придерживался, с какими бы ФПГ ранее не сотрудничал - вытирали ноги просто потому, что он является носителем альтернативной точки зрения, - написал Потураев.

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Нардеп отметил, что предметная дискуссия важна, особенно если это касается не фундаментальных ценностей независимости и суверенности Украины, а экономических споров между украинскими олигархами.

И я убеждён, что общество вправе получить информацию о позициях всех заинтересованных сторон, вовлечённых в энергоконфликт между частью производителей электроэнергии и ее промышленными потребителями. Это тем более важно потому, что крен государства в любую из сторон будет стоить стране тысяч рабочих мест, обернётся депрессией целых регионов и выльется в социальные протесты. И в условиях экономического кризиса для правительства должна иметь значение судьба как каждого шахтера, так и металлурга, как атомщика, так и работника "зелёных" электростанций, - добавил он.

Также Потураев отметил, что общество имеет право знать всё о вещах, которые в конечном итоге касаются каждого гражданина. Даже если эти факты будут вскрыты в дискуссиях с для кого-то весьма неприятными людьми.

Также нардеп выразил сомнение по поводу того, что Дубинского не пустили по причине нехватки мест в студии.

И для того, чтобы граждане имели возможность составить собственное мнение о происходящем, таких людей надо звать эфир, а не рассказывать сказки о непринятых депутатом правящей партии звонках, которого пригласила, и на котором настаивала сама "самая свободная в стране" телепрограмма, или опасности скученности в студии, размером с небольшой самолетный ангар, - написал он.

Напомним, Дубинский и Шустер поскандалили из-за ток-шоу. Нардеп отметил, что его пригласили, но в эфир не пустили.

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