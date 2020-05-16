Глава СБУ Баканов скрывает особняк за 7 млн грн, - СМИ

Появилось новое расследование.

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов владеет роскошным особняком в селе Ходосовка, Киевской области, но скрывает его от общественности.

Читай также: СБУ назвала конечных заказчиков нападения на Гандзюк

Об этом сообщается в расследовании программы Watchdogs.Расследование на телеканале "Прямой".

Журналисты выяснили, что формально Баканов владеет маленьким клочком, за который он должен платить налоги. Между тем, на самом деле чиновник скрывает роскошный особняк.

По данным госреестра, Баканов имеет квартиру в Кривом Роге, а также две квартиры в столице: одна принадлежит Ивану Баканову, вторая - его супруге Оксане Лазаренко.

Читай также: Баканов: Мы знаем, кто стоит за анонимами в Telegram

Журналисты посетили Ходосовку и были шокированы увиденным. На клочке земли Баканова находится собственное озеро, небольшой парк, и двухэтажный коттедж. Рыночная стоимость такого поместья составляет от 7 до 8 миллионов гривен.

Интересно, что юридически этого особняка вообще не существует. Соответственно это имущество не принадлежит ни Ивану Баканову, ни кому-либо из его родственников. Авторы расследования отправили запрос в СБУ на этой неделе. Пока ответ по данному делу не пришел.

Напомним, Баканов пожаловался на низкие зарплаты в СБУ. Увеличение системы мотивации сотрудников, в том числе финансовой, должно стать одним из направлений реформы СБУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.