В ВСУ и погранслужбе еще шесть заболевших коронавирусом

В армии сейчас болеют 38 военных, в погранслужбе - 22. При этом выздоровели 75 военных и 10 пограничников.

На изоляции находятся сотни военных и пограничников dpsu.gov.ua

В Вооруженных силах Украины выявлены еще два случая коронавируса, сейчас в армии болеют 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в субботу, 16 мая.

"Двое работников ВС Украины (в Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 75 военных, двое умерли.

На изоляции находятся 202 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшее трое суток - 38 человек.

В то же время, в Госпогранслужбе на 16 мая зафиксировано 32 случая COVID-19.

В частности, вчера подтверждено заболевание у троих сотрудников ГПСУ в Киеве и в одного в Черновицкой области. Все они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.

На данный момент выздоровели 10 еще 22 продолжают лечиться", - говорится в сообщении.

Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированные в подразделениях и обсерваторах.

Отметим, количество новых случаев коронавируса в Украине растет пятые сутки подряд. На данный момент подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.

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