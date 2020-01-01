Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

Украина с 2003 года отмечает День Европы каждую третью субботу мая. Зеленский призывает создавать Европу каждый день, а не раз в году.

В этом году украинцы отмечают День Европы на карантине РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 мая, поздравил украинцев с Днем Европы и рассказал о своем видении Европы.

"Сегодня мы отмечаем особый праздник - День Европы. Уверен, что "Украина - это Европа" не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания", - сказано в сообщении президента в телеграмм.

По его словам, Европа - это прежде всего способ мышления.

"Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - призвал Зеленский.

Он напомнил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", - считает президент.

Зеленский верит, что настанет день и Украина будет "полноправной частью европейской семьи".

День Европы отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 в каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза - 9 мая. Примечательно, что Украина - единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.

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