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Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

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Украина с 2003 года отмечает День Европы каждую третью субботу мая. Зеленский призывает создавать Европу каждый день, а не раз в году.
В этом году украинцы отмечают День Европы на карантине
В этом году украинцы отмечают День Европы на карантине
РБК-Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 мая, поздравил украинцев с Днем Европы и рассказал о своем видении Европы.
 
 
"Сегодня мы отмечаем особый праздник - День Европы. Уверен, что "Украина - это Европа" не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания", - сказано в сообщении президента в телеграмм.
 
По его словам, Европа - это прежде всего способ мышления.
 
"Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - призвал Зеленский.
 
Он напомнил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.
 
"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", - считает президент.
 
Зеленский верит, что настанет день и Украина будет "полноправной частью европейской семьи".
 
День Европы отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 в каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза - 9 мая. Примечательно, что Украина - единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.
 

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Теги: Украина, ЕС, Владимир Зеленский, День Европы
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Источник: korrespondent.net

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