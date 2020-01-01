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“Надо было срочно”: Пожилая полтавчанка отправилась пешком в столицу

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Женщине - 67 лет.
Женщину доставили в Киев
Женщину доставили в Киев
facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В Борисполе Киевской области полиция остановила пенсионерку-путешественницу, которая шла в столицу пешком из Полтавы. 

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

В полиции сообщили, что 67-летняя жительница Полтавы пешком отправилась в столицу. Расстояние в 350 километров пожилую женщину не испугало.

Женщину заметили ночью на харьковской трассе, когда она преодолела более 300 км. В медицинской помощи она не нуждалась и заявила, что чувствует себя хорошо. 

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Свое путешествие женщина объяснила тем, что ей очень срочно нужно было в Киев, а маршрутки из Полтавы в Киев не ездят из-за карантина.

Копы помогли женщине найти водителя, который согласился довезти ее в Киев.

Напомним, якут замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть. Родственник приехал помочь с похоронами племянника, коченевшего накануне, и сам умер от холода.

 

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Теги: полиция, путешествие пешком, пожилая женщина
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