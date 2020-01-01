Под Киевом сын зверски убил и расчленил мать- “ведьму”: детали

Появились шокирующие детали убийства.

В Киевской области мужчина зверски убил и расчленил свою 73-летнюю мать.

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Детали убийства сообщают Надзвичайні новини.

По данным журналистов, 38-летний сын вырезал матери легкие, часть руки, а потом отрезал голову. После жестокой расправы над матерью мужчина бродил по улицам весь в крови и даже сходил в магазин.

Об убийстве в полицию сообщил сам убийца. Он позвонил копам и рассказал, что его мать - ведьма и постоянно за ним наблюдала. Поэтому он убил ее и отрезал голову, поскольку даже после смерти женщина якобы продолжала разговаривать. Соседи рассказали, что мужчина увлекался сатанинской литературой.

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Между тем, существует и банальная версия следствия. Мужчина якобы употреблял наркотики и постоянно требовал от матери деньги, которые ей регулярно присылал второй сын из Швейцарии. В тот день соседи слышали, как сын требует, чтоб мать отдала ему банковскую карту. Между тем, люди не стали звать на помощь полицию, поскольку родители постоянно защищали сына.

Некоторые соседи говорят, что несколько лет назад родители купили взрослому сыну справку о невменяемости, чтоб он не загремел в тюрьму за кражу.

За жестокое убийство матери мужчине светит пожизненное заключение. Между тем, он может избежать наказания, если справка о невменяемости еще в силе.

Напомним, появились детали жуткого убийства под Харьковом. Татьяна Пьянова, которую подозревают в жестоком убийстве родной 13-летней дочери, перед преступлением вынесла из дома все иконы и закрыла зеркала.

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