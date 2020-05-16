Сивохо обвинил ВСУ в мародерстве на Донбассе

Экс-советник главы СНБО отличился скандальным заявлением.

Бывший советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, заявил, что бойцы украинской армии на Донбассе причастны к мародерству, которое происходит в покинутых домах переселенцев.

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Об этом он заявил в интервью Алесе Бацман, видео обнародовано в YouTube.

Две квартиры Сивохо находятся на неподконтрольной территории Донбасса. Между тем, их не разграбили, хотя, по словам самого экс-чиновника, за ней присматривали "неравнодушные" люди.

Меня минула чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны, - сказал Сивохо.

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Бацман спросила своего собеседника, о ком именно он обвиняет в мародерстве. Сивохо ответил, что имел в виду "и тех, и тех",

"Потому что ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: “Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", - уточнил он.

При этом экс-чиновник заявил, что недвижимость на Донбассе продавать не планирует из-за того, что ее стоимость там значительно упала.

Напомним, Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину. Скандальный политик и бывший шоумен поделился данными неопубликованного социологического опроса.

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