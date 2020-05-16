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Сивохо обвинил ВСУ в мародерстве на Донбассе

Комментариев: 15
Экс-советник главы СНБО отличился скандальным заявлением.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо/Фейсбук

Бывший советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, заявил, что бойцы украинской армии на Донбассе причастны к мародерству, которое происходит в покинутых домах переселенцев.

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Об этом он заявил в интервью Алесе Бацман, видео обнародовано в YouTube.

Две квартиры Сивохо находятся на неподконтрольной территории Донбасса. Между тем, их не разграбили, хотя, по словам самого экс-чиновника, за ней присматривали "неравнодушные" люди.

Меня минула чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны, - сказал Сивохо.

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Бацман спросила своего собеседника, о ком именно он обвиняет в мародерстве. Сивохо ответил, что имел в виду "и тех, и тех",

"Потому что ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: “Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", - уточнил он.

При этом экс-чиновник заявил, что недвижимость на Донбассе продавать не планирует из-за того, что ее стоимость там значительно упала.

Напомним, Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину. Скандальный политик и бывший шоумен поделился данными неопубликованного социологического опроса.

 

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Теги: Сивохо, ВСУ, мародерство, Донбасс
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Комментариев (15)
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merks    16.05.2020, 16:56
Оценка:  +1
merks
Это ч-мо забыло как моторыло бомбил приват в Донецке? Как семью на 2-х джипах орки расстреляли при выезде из даунбасса? Мало было видео как отбирали авто?
merks    16.05.2020, 16:58
Оценка:  +1
merks
И когда-же этот кадр со взглядом спаниеля угомониться-то?
SINOBI-LIFE    16.05.2020, 16:56
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Обосцанец обвиняет,цирк уехал а клоун остался!!!
krolikoff_net    16.05.2020, 17:06
Оценка:  0
krolikoff_net
Использованный клоун оказался никому не нужен. А ведь до этого он был проверен электроникой
xapi3mat    16.05.2020, 16:42
Оценка:  +1
xapi3mat
все и так знают как орки вскрывают квартиры тех кто свалил в украину! так что, сивуха, все претензии к фуйлу!
xapi3mat    16.05.2020, 16:43
Оценка:  +2
xapi3mat
а вообще надо перестать бухать!
krolikoff_net    16.05.2020, 16:48
Оценка:  +2
krolikoff_net
на российские фашистики не только квартиры разграбили, но и все заводы повывозили на россию, все медоборудование вывезли на россию, почти все рельсы и вагоны вывезли на россию, объекты энергетики распилии и вывезли на россию. Весь общественный транспорт был угнан на россию. Рассиане - те еще воры.
БЕЗУМЕЦ+    16.05.2020, 16:36
Оценка:  +3
БЕЗУМЕЦ+
Е.а нные луг анд он овцы, покинули родную землю, приехали в мирную Украину и выставляют претензии. Такие как Сивохо, пиз.уй те домой и выгоняйте с своей земли фашистов России. И никто не будет вас грабить тогда. Привыкли чуими руками жар загре бать
krolikoff_net    16.05.2020, 16:34
Оценка:  +1
krolikoff_net
Нет такого высера кремлевской пропаганды, которого бы этот мешок с гуано не повторил бы. До сих пор не пойму, почему он не свалил на свою любимою фашистскую россию ? Тут у нас он мучается, постоянно сцыт себе в штаны от страха. Пора ему чемодан собирать и скатертью дорога в один конец.
sansantral    16.05.2020, 16:11
Оценка:  +2
sansantral
Да закопайте этого полупокера в полукедах!
Muzobozz    16.05.2020, 16:11
Оценка:  -27
Muzobozz
Это скандальное заявление?И что скандального в правде?Или может такого не было?Об этом не говорит наша пропаганда.Но это ничего не меняет.Военные преступления наших"героев"на Донбассе никто не расследует.А таких преступлений там огромное количество.
krolikoff_net    16.05.2020, 16:37
Оценка:  +3
krolikoff_net
Правда в том, что разграбленные дома стоят только на оккупированной российскими фашистами территории. Никаких разграбленных домов на свободной территории Украины нет .Мародерство - это духовная скрепа рассейской армии. Куда они только не припрутся- там и воруют.
krolikoff_net    16.05.2020, 16:40
Оценка:  +2
krolikoff_net
Весь мио людньнди кадры, как рассейские мародеры воровали трусы и унитазы в Грузии, в Таджикистане, в Чечне, в Молдове, в Дагестане, в Ингушетии, в Карачаево-Черкессии. И даже на нашем катере рассейские мародеры украли унитазы и трусы Это та правда, которую лаптия не любят
krolikoff_net    16.05.2020, 16:42
Оценка:  +2
krolikoff_net
Muzobozz - как вам там, грузинские трусы не натирают при ходьбе ? А куда вы прикрутили украденный у молдаван унитаз ? У вас на саратове ведь нет канализации
БЕЗУМЕЦ+    16.05.2020, 16:43
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Засранец читай мой пост выше
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