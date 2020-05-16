В Украине впервые от COVID-19 скончался работник СМИ

Мужчина неделю не был в тяжелом состоянии.

В филиале Суспильного ТВ в городе Ровно умер один из сотрудников телеканала - инженер телевидения Николай Теремок. Эта смерть стала первой от COVID-19 в украинской журналистике.

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Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Умершему мужчине было 59 лет. Его смерть вызвана осложнениями COVID-19.

От осложнения, вызванного Covid-19, умер наш коллега, инженер телевидения Николай Теремок. Ему было 59 лет, более четверти века он обеспечивал эфир для всей области, - сказано в сообщении.

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По предварительной информации, мужчина лечился в городской больнице на протяжении недели. Все это время его состояние не было тяжелым, поэтому была надежда на выздоровление. Однако 15 мая вечером его перевели в реанимацию, где он скончался.

Коронавирус подтвердился еще у 6 сотрудников канала. Все они на самоизоляции.

Здание после первого подтвержденного случая полностью продезинфицировали. Эту и по меньшей мере следующую неделю все сотрудники работают дистанционно. С понедельника планируется массовое тестирование работников на наличие Сovid-инфекции, - добавили в пресс-службе канала.

Напомним, в ряде стран минимальные показатели по COVID-19. В Испании за сутки от коронавируса скончались 102 человека, а в Германии - 57. Также минимум летальных исходов в Иране.

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