Коррупция в вузе, или личные причины: В Одессе повесился студент-медик

Парень повесился после разговора с преподавателем.

Парень повесился у себя в квартире Информатор

В Одессе повесился студент 3-го курса медицинского университета, который учился на кафедре фармакологии, а также был старостой группы.

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Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что первой о гибели студента в соцсетях сообщила помощник народного депутата Ирина Гриб, а позже факт суицида изданию подтвердили в учебном заведении.

Там после разговора с завкафедрой за 15 минут студент повесился. Его одногруппники рассказали, что сейчас в вузе стали требовать непомерные взятки за "КРОК" (тестовый лицензионный экзамен, часть государственной аттестации для присвоения квалификации провизора). Ценник варьируется от 3 тыс. у. е. для украинцев до 5 тыс. у. е. - для иностранцев", - сообщила Гриб.

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Между тем, в администрации вуза не подтвердили версию о суициде из-за проблем с учебой. Изданию сообщили, что студент повесился у себя дома. На тот момент в квартире были родные погибшего. Причиной поступка якобы является безответная любовь.

В полиции сообщили, что по факту смерти студента открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Предсмертной записки парень не оставил.

Напомним, на Закарпатье мать двух детей покончила жизнь самоубийством. Причины трагедии выясняют полицейские.

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