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Сепаратисты выпустили 30 мин по позициям ООС

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Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в субботу два раза нарушили режим прекращения огня.
Украинские военнослужащие дали врагу отпор
Украинские военнослужащие дали врагу отпор
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

С начала текущих суток сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня недалеко Новгородского и Новотроицкого. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку от Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные для прекращения враждебной активности применили дежурные огневые средства.

"Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался", - сообщили в командовании, отметив, что готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Напомним, накануне сепаратисты на Луганщине обстреляли позиции ВСУ, ранения получили два бойца.

За сутки 14 мая сепаратисты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, Тогда украинские военных не пострадали.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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