Баканов проинспектировал СБУ на Житомирщине

Глава спецслужбы встретился с новым руководителем и личным составом областного управления Службы и проинспектировал работу управления.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов съездил в Житомирскую область для инспекции местного управления СБУ и ознакомился с проблемами области. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Баканов встретился с новым руководителем и личным составом областного управления Службы. Он также проинспектировал работу управления, ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области.

"В то время, как Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны, работа контрразведки является одним из главных приоритетов СБУ", - заявил Баканов.

Он отметил, что Служба должна работать на опережение и делать все возможное, чтобы граждане Украины могли чувствовать себя в безопасности. Также он поговорил о достижении цели работы Службы.

"Отдельно глава СБУ ознакомился с уровнем материально-технического обеспечения Житомирского областного управления и условиями работы в нем", - говорится в сообщении.

Баканов подчеркнул, что важнейшим звеном в работе СБУ является оперативный сотрудник и подчеркнул важность его обеспечения.

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Напомним, несколькими днями ранее Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.

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