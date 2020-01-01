Смолий планирует возглавлять НБУ еще пять лет

Глава Национального банка заявил, что у него есть еще пять лет и много задач, которые предстоит за это время сделать.

Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года. Об этом он сообщил в интервью ВВС News Украина.

"Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал Смолий в интервью изданию.

Он отметил, что Нацбанк сделал несколько шагов и сделает еще много для поддержки экономики во время карантина.

Также Смолий рассказал, что НБУ не ожидает значительных колебаний на валютном рынке после выхода страны из карантина.

Ранее СМИ сообщали, что НБУ выкупил на межбанке более $560 млн. Основными продавцами валюты были Нафтогаз и его дочерние структуры.

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