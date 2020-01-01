В ОП анонсировали пресс-конференцию Зеленского

Глава государства ответит на вопросы журналистов по итогам первого года своего пребывания на посту.

Президент Владимир Зеленский по итогам первого года своего президентства намерен провести общение со СМИ. Об этом в субботу, 16 мая, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран G7, передает пресс-служба ОП.

"Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - сказал Ермак.

Вместе с тем, он не уточнил, когда и в каком формате это произойдет.

Напомним, 22 апреля вышел фильм о годе со дня избрания Зеленского президентом, в ходе которого он дал интервью.

Как известно, 21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Владимир Зеленский победил Петра Порошенко с результатом 73,2% против 24,5% голосов при явке избирателей 61,4%.

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