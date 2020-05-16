Все заболевшие COVID-19 нардепы вылечились

В Верховной Раде больше нет болеющих коронавирусом. По данным Разумкова, переболели 10-15 депутатов.

Все заразившиеся коронавирусом депутаты Верховной Рады уже вылечились. Сейчас в украинском парламенте нет ни одного больного. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода.

"На сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет", - сказал Разумков.

Всего, по его словам, коронавирусом переболели около 10 человек.

"Я во время эфиров говорил, что, может, 10-15. Почему говорю о 15? Потому что, возможно, не все об этом сообщили. Однако, по каждому такому случаю пытались выявить круг лиц для того, чтобы максимально обезопасить и как аппарат, так и народных депутатов, так и людей, с которыми они общались", - сказал Разумков.

Он также отметил, что в аппарате Рады также нет больных COVID-19.

Напомним, 18 марта стало известно о заражении коронавирусом нардепа Сергея Шахова. Позже инфекцию выявили у его жены. Также 21 марта стало известно, что коронавирус подозревают у депутата Сергея Вельможного и его сына. А 23 марта сообщалось, что коронавирус подтвердился у депутата Руслана Горбенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet