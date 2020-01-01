COVID-19: в США более 1,5 млн зараженных

Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч, увеличившись за сутки более чем на 1200.

В США по состоянию на 07:00 воскресенья, 17 мая, коронавирусом COVID-19 заразились 1 млн 507 тысяч 773 человека. Об этом сообщает портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

Число жертв коронавируса в США достигло 90 тысяч 113, увеличившись за сутки на 1 218. Уровень смертности составляет 272 человека на 1 млн населения страны. Излечились 339 тысяч 232 человека.

Сейчас активными остаются 1 млн 79 тысяч случаев заболевания. Также в США провели почти 12 млн тестов на наличие коронавируса.

Всего в мире по данным портала с начала пандемии зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения и 3132 тысяч 260 летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний, излечились более 1,8 млн человек.

Ранее стало известно, что в США обнаружили антитела, защищающие от COVID-19. Антитело STI-1499 способно на 100% подавлять коронавирус, утверждают ученые из компании Sorrento Therapeutics.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet