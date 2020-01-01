В МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей

С начала пандемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы Захист.

За рубежом от коронавируса COVID-19 лечится 141 гражданин Украины. Успешно прошли курс лечения 73 человека. Об этом накануне вечером сообщил МИД Украины.

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии (121 человек). По три инфицированных человека находятся в Австрии, Беларуси и России.

Также заболевшие украинцы есть в США, Чехии, Швеции, Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

С начала пандемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы Захист, которая помогает информированием о возможных рейсах в Украину и ближайшие страны.

Напомним, в Украине число новых случаев COVID-19 растет пятые сутки подряд. Если 12 мая сообщалось о 375 случаях, то 17 мая показатель вырос до 528 случаев (всего 17 858). В то же время, за минувшие сутки излечилось рекордное количество пациентов – 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 – умерли (+21).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet