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В МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей

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С начала пандемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы Захист.
За рубежом от коронавируса лечится 141 украинец
За рубежом от коронавируса лечится 141 украинец

За рубежом от коронавируса COVID-19 лечится 141 гражданин Украины. Успешно прошли курс лечения 73 человека. Об этом накануне вечером сообщил МИД Украины.

Больше всего украинцев проходят курс лечения в Италии (121 человек). По три инфицированных человека находятся в Австрии, Беларуси и России.

Также заболевшие украинцы есть в США, Чехии, Швеции, Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

С начала пандемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы Захист, которая помогает информированием о возможных рейсах в Украину и ближайшие страны.

 

Напомним, в Украине число новых случаев COVID-19 растет пятые сутки подряд. Если 12 мая сообщалось о 375 случаях, то 17 мая показатель вырос до 528 случаев (всего 17 858). В то же время, за минувшие сутки излечилось рекордное количество пациентов – 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 – умерли (+21).

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Теги: Украина, МИД Украины, инфекция, украинцы, МИД, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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