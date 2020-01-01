Ситуация в ООС: семь обстрелов, ранен боец ВСУ

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 мая, и с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 17 мая.

Читай также: Сепаратисты выпустили 30 мин по позициям ООС Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрел попали позиции ВСУ возле Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки (два раза), Лебединского (два раза), Новгородского.

В штабе отметили, что украинские военные не замедлили с ответом и дали достойный отпор захватчикам. По данным разведки, вчера был ранен один сепаратист.

Напомним, за сутки 15 мая сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда были ранены двое украинских военных.

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