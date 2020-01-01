Итоги 16 мая: Рекорд заболеваемости в Киеве и обвинения Сивохо

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В Киеве рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом; Сивохо обвинил ВСУ в мародерстве на Донбассе; Дубинский и Шустер поскандалили из-за ТВ-шоу: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 17 858 человек.

По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

По числу зараженных лидируют Киев (2221) и Черновицкая область (2647).

Сивохо обвинил ВСУ в мародерстве на Донбассе

Бывший советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, заявил, что бойцы украинской армии на Донбассе причастны к мародерству, которое происходит в покинутых домах переселенцев.

Дубинский и Шустер поскандалили из-за ток-шоу

“Слуга народа” Александр Дубинский заявил, что Савик Шустер пригласил его на ток-шоу “Свобода слова”, но в эфир не пустил.

После обвинений один из журналистов программы в кулуарах заявил, что Дубинского на самом деле пригласили поучаствовать в ток-шоу, но его участие должно было быть по скайпу в связи с пандемией коронавируса.

В Киеве рекордный суточный прирост коронавируса

В Киеве за сутки зафиксировали сразу 153 случая коронавируса, сообщил в субботу, 16 мая, мэр города Виталий Кличко.

“После зафиксованного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая... Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев“, - сообщил мэр.

Вторая страна мира заявила об излечении всех больных COVID-19

Власти Камбоджи в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом.

“На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122“, - говорится в сообщении.

При этом в стране не зарегистрировано смертельных случаев.

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