В Лос-Анджелесе произошел сильный пожар: пострадали 11 спасателей

В американском городе Лос-Анджелес потушили сильный пожар, который произошел в результате сильного взрыва в коммерческом здании на улице Бойд-стрит. Пострадали 11 спасателей, сообщает городская пожарная служба на своем сайте в воскресенье, 17 мая.

Первое сообщение о возгорании в центральной части мегаполиса поступило в 18.26 по местному времени (4.26 по Киеву).

"Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения", – говорится в сообщении.

Более 230 пожарных вели борьбу с возгоранием. На место происшествия также работало медицинское подразделение для оказания помощи пострадавшим.

По данным телекомпании NBC, четверо пострадавших пожарных находятся в отделении интенсивной терапии, состояние троих из них оценивается как критическое.

Также сообщается, что в горевшем здании хранились масла, предназначенные для фармакологии.

BREAKING: At least 10 firefighters "down," multiple buildings on fire after explosion in downtown Los Angeles pic.twitter.com/C23f6ausYq