Погода в Украине на 17 мая: Прохлада и грозы

Сегодня на большей части территории Украины ожидают грозы.

Сегодня в Украине ожидают грозы wikipedia.org

Воскресенье, 16 мая, будет в Украине дождливым. Синоптики прогнозируют грозовую погоду почти в большинстве украинских регионов, сообщает Укргидрометцентр.

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Так, в западных областях страны температура воздуха составит от +15 до +18 градусов тепла. Повсеместно ожидается дождь с грозой.

На севере Украины температура достигнет +15… +18 градусов. Здесь также ожидают грозы.

В центральных областях температура составит от +15 до +18. А на Днепропетровщине столбик термометра поднимется до +19 градусов. В центре Украины ожидают дождь с грозой.

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На востоке страны синоптики прогнозируют от +17 до +19 градусов. Дождь и грозу ожидают только на Харьковщине. В Луганской и Донецкой областях – сухо, переменная облачность.

На юге Украины воскресенье будет теплее всего. Столбик термометра покажет +18 до +20 градусов, только в Одесской области будет чуть прохладнее: +15/+17 градусов. На юге дожди ожидаются везде, кроме Крыма и Запорожской области.

В Киеве дневная температура будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла. В столице также будет дождь с грозой.

Напомним, в начале мая в Карпатах выпало полметра снега. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность – 2 уровень.

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