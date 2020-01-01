В Украине День памяти жертв политических репрессий

День посвящен трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел prostir.museum

В Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 17 мая.

Этот день отмечается согласно указу президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

"Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать... За период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти 1,5 млн человек (из них более 50% украинцев). Огромное количество из них было расстреляно, все остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки (почти 3 млн украинцев), каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических учреждениях", – говорится в сообщении.

Террор и репрессии поразили почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и болезненным наследием прошлого стали массовые репрессии, совершаемые сталинским режимом и его приспешниками в Украине в 1930-х годах. К примеру, в Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Десятки лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений строились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня – в Быковнянском лесу находится крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х – 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан с Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий по всей стране происходит возложение цветов к памятным знакам, а также проходят траурные вече и церемонии.

Ранее сообщалось, что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко получила почти 150 млн гривен компенсации за политические репрессии. Позже СМИ сообщили, что юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила деньги Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать судебного преследования с их стороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet