Коронавирус в Украине: Заболевших уже более 18 тысяч

Количество погибших от коронавируса в Украине составило уже более 500 человек.

В течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291. Об этом информирует Центр общественного здоровья.

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Отмечается, что 4906 пациентов уже выздоровели и 514 - умерли от осложнений. За последние сутки 21 человек умер, 210 пациентов побороли болезнь.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280 случаев).

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За сутки больше новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве - 59, в Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой - 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Минздрав

Напомним, в МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей. С начала пандемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы Захист.

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