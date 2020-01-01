В Украину авиарейсами эвакуировали почти 200 человек

Все прибывшие граждане прошли процедуру температурного скрининга и согласились на самоизоляцию.

Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела Госпогранслужба Украины

В киевский аэропорт Борисполь прибыли три эвакуационных авиарейсов из США, Кипра, Италии и Финляндии. Пограничники оформили на въезд 184 пассажира, сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что специальные и чартерные рейсы прибыли из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки.

Все пассажиры прошли процедуру температурного скрининга. Ни один из них не имел повышенной температуры тела.

"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение Действуй дома… Все прибывшие граждане обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресами", – говорится в сообщении.

Также указано, что в целом пассажиропоток через украинскую границу составил 21,6 тысяч граждан за сутки.

Напомним, 15 мая в Борисполь прилетели более 580 украинских граждан. Их доставили пять эвакуационных рейсов из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции.

Также была названа дата последней эвакуации украинцев из Китая.

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