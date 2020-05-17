Бойцы ВСУ изнасиловали журналистку из США: В ЛНР выдумали новый фейк

В сети разоблачили очередной циничный фейк оккупантов.

Боевики террористической группировки “ЛНР“ распространили фейковую новость о том, что украинские военные у Станицы Луганской якобы изнасиловали женщину-фотографа из США Туэр Блатт. Однако нелепую ложь развенчала сама “жертва“, пишет “Громадське“.

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Как сообщают пропагандистские ресурсы боевиков со ссылкой на “Народную милицию ЛНР“, фотограф Туэр Блатт приехала на Донбасс 10 мая, а 15 мая вместе с украинскими военными отправилась на фотосессию в лесной массив Станично-Луганского района.

Пропагандисты утверждают, что украинские военные и фотограф вместе употребляли алкоголь, из-за чего на пропускном пункте их машину остановили нацгвардейцы и обвинили в нетрезвом вождении. При этом гражданку США якобы перенесли в пункт временного размещения сотрудников Нацгвардии и там изнасиловали.

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При этом в пропагандистском сообщении боевики заявили, что украинские военные теперь намерены инсценировать гибель журналистки.

Сообщение оккупантов пришлось развенчивать самой Туэр Блатт. На своей странице в Фейсбук женщина написала, что все описанные события являются выдумкой.

Эта информация – полная ерунда. Если сказать словами президента США – это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе много месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала, образцовые солдаты, - написала Туэр Блатт.

Напомним, в конце апреля СБУ разоблачила председателя бюджетного комитета одного из поселковых советов Днепропетровской области, который агитировал в интернете за боевиков ЛДНР.

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