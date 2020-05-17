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Бойцы ВСУ изнасиловали журналистку из США: В ЛНР выдумали новый фейк

Комментариев: 5
В сети разоблачили очередной циничный фейк оккупантов.
Туэр Блатт с украинскими военными
Туэр Блатт с украинскими военными
facebook/J.T. Blatty

Боевики террористической группировки “ЛНР“ распространили фейковую новость о том, что украинские военные у Станицы Луганской якобы изнасиловали женщину-фотографа из США Туэр Блатт. Однако нелепую ложь развенчала сама “жертва“, пишет “Громадське“.

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Как сообщают пропагандистские ресурсы боевиков со ссылкой на “Народную милицию ЛНР“, фотограф Туэр Блатт приехала на Донбасс 10 мая, а 15 мая вместе с украинскими военными отправилась на фотосессию в лесной массив Станично-Луганского района.

Пропагандисты утверждают, что украинские военные и фотограф вместе употребляли алкоголь, из-за чего на пропускном пункте их машину остановили нацгвардейцы и обвинили в нетрезвом вождении. При этом гражданку США якобы перенесли в пункт временного размещения сотрудников Нацгвардии и там изнасиловали.

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При этом в пропагандистском сообщении боевики заявили, что украинские военные теперь намерены инсценировать гибель журналистки.

Сообщение оккупантов пришлось развенчивать самой Туэр Блатт. На своей странице в Фейсбук женщина написала, что все описанные события являются выдумкой.

Эта информация – полная ерунда. Если сказать словами президента США – это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе много месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала, образцовые солдаты, - написала Туэр Блатт.

Напомним, в конце апреля СБУ разоблачила председателя бюджетного комитета одного из поселковых советов Днепропетровской области, который агитировал в интернете за боевиков ЛДНР.

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Теги: фейк, изнасилование, ЛНР, боевики, пропаганда, нападение на журналиста
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Комментариев (5)
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БРОКЕР_666    17.05.2020, 12:29
Оценка:  0
БРОКЕР_666
сепоры как всегда в лучших традициях гебельса
Maezztro    17.05.2020, 12:20
Оценка:  -24
Maezztro
Конечно же это фейк.Ведь наши"герои"не могут изнасиловать женщину в принципе.Потому что они все до единого педepacты и у них стоит только друг на друга.
ВосставшийИзБана    17.05.2020, 12:24
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Видимо такому моральному уроду как ты женщины вообще никогда не дают. Поэтому ты даже и не догадываешься, что секс бывает по обоюдной любви и обоюдному согласию. С тобой даже откровенная уродина не захочет заняться сексом. Даже такая, с которой никто не захочет.
БРОКЕР_666    17.05.2020, 12:28
Оценка:  0
БРОКЕР_666
таки да - ваши орловские недосолдаты все поголовно пид0расы
БРОКЕР_666    17.05.2020, 12:29
Оценка:  0
БРОКЕР_666
...ордловские... хотя и орловские и рязанские и прочая ордынская нечисть
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