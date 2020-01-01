Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС

Такое членство пойдет на пользу системе здравоохранения Украины, считает глава Минздрава Максим Степанов.

Максим Степанов рассказал, почему для Украины важно участие в Комитете по здравоохранению ЕС ua.news

Украина получила статус наблюдателя Комитета по здравоохранению Евроcоюза. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 17 мая.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя", – сказал Степанов и добавил, что это очень важное событие для Украины, потому что в этот комитет входят все ведущие страны ЕС.

Министр уточнил, что во время заседаний комитета рассматриваются вопросы реагирования стран на ситуации, угрожающие здоровью людей, такие как нынешняя пандемия коронавируса.

Степанов выразил уверенность, что такое членство пойдет на пользу системе здравоохранения Украины.

Напомним, в Украине замедлился рост числа новых случаев коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 433 человек. Всего подтвержден 18 291 случай заражения, 514 человек умерли, 5 116 выздоровели.

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