"Шокируют масштабы": Зеленский почтил память жертв тоталитаризма

В День памяти жертв политических репрессий президент посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник “Быковнянские могилы“ и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала “Быковнянские могилы“.

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая, как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы, - заявил Президент Украины.

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Владимир Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

В независимой демократической Украине жизни и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом, - отметил Глава государства.

В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и рассказал о своем видении Европы. “Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения“, - заявил Зеленский.

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