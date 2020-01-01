Лечение в стационаре от COVID-19 за счет государства – Степанов

В Минздраве снова уверяют, что в больницах больных коронавирусом лечат бесплатно.

Государство в полном объеме без исключений обеспечивает лечение всех больных коронавирусом, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета. Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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“У нас было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19“, - заявил Степанов.

По словам министра, в стоимость “пакетов“ входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей.

Поэтому всё без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства, - подчеркнул министр.

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Он заверил, что сейчас идет процесс заключения договоров с медучреждениями, а в некоторые из них уже ушли средства, чтобы медики получили повышенную зарплату.

Мы считаем, что уже на этой неделе все договоры будут заключены и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям, - пообещал Степанов, объяснив задержку выплат запоздалым внесением изменений в госбюджет.

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Следует отметить, что в социальных сетях и в СМИ появляется множество сообщений о том, что вопреки обещаниям Минздрава лечение тяжелых больных в больницах обходится их родным в тысячи гривен за день.

Напомним, в сети показали, как лечат от коронавируса в Черновцах. Врачам непросто находиться в костюмах биологической защиты, так как они не пропускают воздух.

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