Полицейских будут бить током перед выдачей электрошокера - Геращенко

В этом году полицейских планируют вооружить электрошокерами вместо дубинок.

Полицейские в Украине при задержании преступников вместо дубинок будут использовать электрошокеры. Об этом в интервью изданию “Сегодня“ заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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“В прошлом году мы получили согласие на использование системы электрошокеров. Сейчас выделены деньги, закупаем электрошокеры. У украинской полиции будет возможность их использовать“, - сообщил замглавы МВД.

По его словам, электрошокер — гораздо более щадящий метод остановки правонарушителя, чем традиционная резиновая дубинка.

В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым наносит лишние страдания, — отметил Геращенко.

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Как ожидается, полиция может получить электрошокеры уже осенью этого года. Цена одного такого устройства составляет около 2300 долларов.

По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обосновано, — подчеркнул Геращенко.

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет свои границы. По его словам, решение Кабмина об открытии границ будут принимать синхронизировано с европейскими странами.

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