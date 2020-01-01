На Киевщине три человека погибли при столкновении легковушки с деревом

Спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы достать тела погибших из покореженной машины.

В ночь на воскресенье в Бородянском районе легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево, в результате чего три человека погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киевской области 17 мая.

Отмечается, что спасатели получили информация об аварии в селе Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина в 3:29 ночи.

Спасатели провели деблокировку трех погибших граждан из покореженной машины с помощью аварийно-спасательного оборудования. Также они обесточили аккумуляторную батарею, для устранения угрозы возгорания автомобиля.

"В результате происшествия погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов и травмированы две пассажирки 1997 и 1996 года рождения, которых немедленно направили для госпитализации в Бородянскую центральную больницу", – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причина ДТП.

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Ранее в Николаевской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с грузовой фурой MAN. Тогда погибли двое пассажиров легковушки, еще два человека пострадали.

Также в Винницкой области произошло две смертельные дорожные аварии, в которых погибли пять человек и еще две пострадали.

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