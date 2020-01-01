В Днепре бездомный убил 12-летнего мальчика

Голое тело ребенка нашли в заброшенном доме на территории больницы.

В Днепре нашли мертвым 12-летнего мальчика, с заявлением о пропаже которого ранее в полицию обратилась бабушка. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

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В ходе расследования полицейские установили, что еще днем ребенка видели на остановке “Ксеньевка“ с неизвестным мужчиной. Позднее эти свидетельства подтвердились записью с камер видеонаблюдения.

В районе 19:00 16 мая мальчик позвонил бабушке по мобильному телефону и сказал, что идет домой через территорию больницы на улице Бехтерева. После этого связь с ним пропала.

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Во время отработки территории больницы полицейские выяснили, что ребенка видели с 65-летним бездомным, однако тот утверждал, что ничего не знает.

Тем не менее, инспекторы обратили внимание на кучу одежды, которая лежала на кровати в заброшенном доме на территории больницы. В ней обнаружилось обнаженное тело мальчика, который уже не подавал признаков жизни.

Подозреваемого задержали, при этом он оказал сопротивление.

Подозреваемый был задержан Патрульная полиция

Напомним, на прошлой неделе в Харькове студент-иностранец изнасиловал 15-летнюю девушку. Подозреваемого задержали по горячим следам.

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