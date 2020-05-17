В Минздраве разъяснили правила работы стоматологов на карантине

После ослабления карантина стоматологам разрешили работать, но со строгими правилами санитарии.

В рамках ослабления карантинных ограничений в Украине разрешили возобновить работу стоматологическим клиникам и стоматкабинетам. В воскресенье, 17 мая, пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала правила, по которым должны теперь работать стоматологи.

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Чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, Минздрав требует соблюдать определенные меры предосторожности.

На приемы к стоматологам необходимо приходить по предварительной записи без сопровождающих, кроме детей до 14 лет и людей с инвалидностью. Ожидать пациентов нужно вне кабинета, где проходит лечение. Пациенты должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу.

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Для сотрудников клиник обязателен температурный скрининг, все должны иметь средства индивидуальной защиты, в том числе очки. Интервал между посетителями не менее 15 минут. После каждого пациента необходимо проводить дезинфекцию.

Кроме того, в свободном доступе не должно быть никакой рекламной продукции, книг, журналов, игрушек.

Минздрав

Напомним, на прошлой неделе правила работы стоматологических клиник столицы опубликовали в Киевской горадминистрации.

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