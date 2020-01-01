Под Житомиром утонули женщина и мужчина, бросившийся ей на помощь

Погибшие оказались мужем и женой.

В селе Нехворощ Житомирской области компания женщин каталась на надувной лодке, которая посреди водоема перевернулась. В результате утонула женщина и мужчина, который бросился ее спасать. Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По словам очевидцев, компания отдыхала на берегу водоема. Четыре женщины решили поплавать на лодке, однако та посреди реки перевернулась. Три женщины выбрались на берег, но одна из них плавать не умела. На спасение бросились ее муж со своим братом.

Последний нашел утопленницу и доставил на берег. Уже там люди пытались привести ее в чувство. К сожалению, все попытки оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 37-летней женщины.

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В то же время пока все внимание было приковано к спасению женщины, никто не обратил внимания, вышел ли из водоема ее муж. Только потом стало известно, что он утонул. Его тело извлекали спасатели.

На месте происшествия бойцы ГСЧС на надувной лодке добрались до тела. С помощью металлического крюка подтянули его к себе. Признаков жизни мужчина не подавал. Спасательной веревкой обвязали тело утопленника и доставили его на берег. Им оказался 42-летний житель Бердичева, - говорится в сообщении.

Напомним, с начала мая на водоемах Украины утонули уже 38 человек. Основной причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, которые не приспособлены для купания.

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