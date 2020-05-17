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ЕС призвал Украину противодействовать дискриминации ЛГБТ

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Европейские дипломаты отметили, что ЛГБТ-люди остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.
ЛГБТ-парад в Киеве
ЛГБТ-парад в Киеве
 
Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять этот прогресс.
 
Об этом говорится в заявлении послов и глав представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского Союза, Дании, Совещательной миссии Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии.
 
 
"На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека.  Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в будущем" - отметили послы.
 
Вместе с тем дипломаты отметили, что ЛГБТИК-люди остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.
 
"Новая реальность всемирной пандемии и необходимости уединения в закрытом пространстве через COVID19 привели к значительному росту случаев угроз, преследований и насилия в отношении людей в уязвимом положении, в частности ЛГБТИК-людей. Мы также обеспокоены тем фактом, что в дебатах в Украине иногда идет атака на ценности инклюзии и толерантности", - говорится в заявлении. 
 
Послы выразили готовность поддерживать реформы в Украине и ЛГБТИК-украинцев, их семьи и организации гражданского общества.
 
Напомним, что в 2020 году Марш равенства состоится в Киеве 21 июня. 
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Теги: ЕС, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СливнойБачок    17.05.2020, 18:43
Оценка:  -1
СливнойБачок
Всех извращенцев в психушку, и не будет дискриминации.
ЕС уже само разваливается, из-за наплыва террористов и пи.даров.
ТТ69    17.05.2020, 18:36
Оценка:  0
ТТ69
«Будьмо! Гей, гей, гей!».....что им еще надо
Vodavozz    17.05.2020, 18:12
Оценка:  -21
Vodavozz
Правда?А 5-й кАнал Педи Пидopошенко весь день сегодня хвастается"бегущей строкой"что в нашей недостране с начала года от СПИДа померло 700 человек.Правда,сколько именно из них были геями и лесбиянками,этот говнокАнал не указал.)))))
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