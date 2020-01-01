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СБУ обнародовала документы о репрессиях в СССР

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Коллекция документов под названием "Сокрытие правды о жертвах Большого Террора" содержит в себе 32 документа, которые включают в себя записки сотрудников КГБ, акты об исполнении приговоров, расписки и другое.
В Украине рассекретили архивы КГБ
В Украине рассекретили архивы КГБ
СБУ
 
Служба безопасности обнародовала документы из архивов Комитета государственной безопасности СССР, которые содержат факты террора и репрессий против украинцев. Также в них есть информация о судьбах представителей "расстрелянного возрождения" — духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов.
 
"Жертвами террора 1937—38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. Их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива — с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста", — сказано в сообщении.
 
 
В СБУ заявили, что архив публикуется по случаю Дня памяти жертв политических репрессий (17 мая). Коллекция документов под названием Сокрытие правды о жертвах Большого Террора содержит в себе 32 документа, которые включают в себя записки сотрудников КГБ, акты об исполнении приговоров, расписки и другое. Архив доступен онлайн.
 
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник Быковнянские могилы и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
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Теги: СБУ, СССР, политические репрессии, Репрессии, Архив
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Источник: korrespondent.net

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