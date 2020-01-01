СБУ обнародовала документы о репрессиях в СССР

Коллекция документов под названием "Сокрытие правды о жертвах Большого Террора" содержит в себе 32 документа, которые включают в себя записки сотрудников КГБ, акты об исполнении приговоров, расписки и другое.

Служба безопасности обнародовала документы из архивов Комитета государственной безопасности СССР, которые содержат факты террора и репрессий против украинцев. Также в них есть информация о судьбах представителей "расстрелянного возрождения" — духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов.