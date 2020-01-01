Рада в четверг рассмотрит закон об игорном бизнесе

Верховная рада планирует начать рассмотрение закона об игорном бизнесе во втором чтении на заседании 21 мая, рассмотрение правок может занять около месяца, сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.

"Так кажется, даже меньше чем 3,5 тысячи правок. Это примерно, при желании, около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского закона, как говорил классик - скукотища" - написал нардеп.

Напомним, 16 января Рада приняла в первом повторном чтении проект закона №2285-д о легализации игорного бизнеса. Законопроект поддержали 260 народных депутатов. Документом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр и исчерпывающий перечень разрешенных видов деятельности в сфере азартных игр.