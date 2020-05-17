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На госзданиях покажут инсталляцию о преступлениях против крымских татар

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В Кабмине призывают приобщиться к призыву Меджлиса крымскотатарского народа и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 17 мая зажечь огонек памяти в своем окне.
18 мая 1944 года началось выселение крымских татар в Среднюю Азию
18 мая 1944 года началось выселение крымских татар в Среднюю Азию
УП
 
На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию покажут видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
 
18 мая инсталляция будет проецироваться на Банковой с наступлением темного времени суток — ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, также ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая.
 
В министерстве призвали приобщиться к призыву Меджлиса крымскотатарского народа и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 17 мая зажечь огонек памяти в своем окне.
 
"Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия — от болезней и истощения погибло десятки тысяч крымских татар", — отметили в министерстве.
 
Напомним, ранее Кабинет министров разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR.
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Теги: Крымские татары, Крым, Репрессии, инсталляция, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СливнойБачок    17.05.2020, 20:22
Оценка:  0
СливнойБачок
А почему нету иллюстрации Голодомор и тех кто это сотворил?
СливнойБачок    17.05.2020, 20:21
Оценка:  0
СливнойБачок
Пускай Ахметов на своих домах иллюстрирует.
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