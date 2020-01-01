Кличко и Филатов подтвердили переговоры о создании новой партии

Новая "партия мэров" может появиться перед выборами в местные органы власти, проведение которых назначено на 25 октября 2020 года.

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов подтвердили, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами, условной "партии мэров".

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу", - заявил Кличко в эфире телеканала ICTV.

"Я участвую в переговорах, в различных форматах, с различными участниками этих процессов", - отметил Филатов.

По словам мэра Днепра, в Украине около 30% избирателей разочаровались в существующих партиях и ищут какую-то альтернативу им.

"Партия местного самоупраления... не мэров, а партия, которая защищает права местного самоупраления", - охарактеризовал глава Днепра новый прект.

Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на собственный источники сообщали о проведении онлайн-конференции по образованию "партии мэров".

Идея подобной политсилы не нова для Украины. В 2019 году уже была такая попытка. Городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Позже это политсила Доверяй делай вошла в состав Оппозиционного блока, который в итоге пройти в Раду так и не сумел.