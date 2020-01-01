Луганских врачей зовут в Москву лечить Covid – СМИ

Медикам предлагают ставку в около 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривен) и доплаты за месяц: врачам 80 тысяч рублей, медсестрам – 50, санитарам – 30 (соответственно, 28, 18 и 11 тысяч гривен).

В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусом, начали предлагать временные контракты в Москве, сообщает Радио Свобода.

По словам медика луганской больницы, предложения поступают через администрацию.

Врачам предлагают ставку в около 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривен) и доплаты за месяц: врачам 80 тысяч рублей, медсестрам – 50, санитарам – 30 (соответственно, 28, 18 и 11 тысяч гривен).

"Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам. Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место", - рассказал медик.

По словам источника Радио Свободы, мало кто из луганских врачей соглашается ехать в Москву.

Напомним, что по состоянию на 17 мая, в России выявлено 281 752 случаев коронавируса, из них 142 824 – в Москве. Умер за весь период 2 631 человек, выздоровело – 67 373.