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Луганских врачей зовут в Москву лечить Covid – СМИ

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Медикам предлагают ставку в около 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривен) и доплаты за месяц: врачам 80 тысяч рублей, медсестрам – 50, санитарам – 30 (соответственно, 28, 18 и 11 тысяч гривен).
В "ЛНР" пришли предложения о работе
В "ЛНР" пришли предложения о работе
 
В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусом, начали предлагать временные контракты в Москве, сообщает Радио Свобода.
 
По словам медика луганской больницы, предложения поступают через администрацию.
 
Врачам предлагают ставку в около 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривен) и доплаты за месяц: врачам 80 тысяч рублей, медсестрам – 50, санитарам – 30 (соответственно, 28, 18 и 11 тысяч гривен).
 
"Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам. Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место", - рассказал медик.
 
По словам источника Радио Свободы, мало кто из луганских врачей соглашается ехать в Москву.
 
Напомним, что по состоянию на 17 мая, в России выявлено 281 752 случаев коронавируса, из них 142 824 – в Москве. Умер за весь период 2 631 человек, выздоровело – 67 373.
 
За последние сутки в РФ зарегистрировано 9 709 случаев коронавируса, из которых в Москве – 3 855.
 
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Теги: Украина-Россия, Москва, Луганск, Коронавирус, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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