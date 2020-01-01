Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

Спортсмен катался на велосипеде и упал, после чего сразу самостоятельно обратился в больницу.

Баскетболист украинского клуба Запорожье Сергей Мясоедов получил тяжелую травму после падения с велосипеда. В настоящее время он находится в коме. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Сообщается, что у 25-летнего спортсмена диагностировали внутричерепную гематому. Мясоедова прооперировали, но он продолжает находиться в коме. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

“Все зависит от ближайших дней. Условия и медицинское сопровождение Сергея - все на высоком уровне. Мы подключили руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки”, - говорится в сообщении.

Федерация баскетбола предложила всем желающим оказать финансовую помощь спортсмену и его семье.

Ранее Кorrespondent.net писал, что отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, находится в коме.

Также, американский боксер 55-летний Оливер Маккол выразил желание организовать турнир легенд бокса с участием себя, Эвандера Холифилда, Дэвида Хэя, Виталия и Владимира Кличко, а также Леннокса Льюиса.

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