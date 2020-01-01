На Хмельнитчине на изоляцию отправили все отделение перинатального центра

На самоизоляции будет находиться отделение патологии беременных, в целом - около 50 человек.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области на самоизоляцию отправили всех работников отделения городского перинатального центра. Решение приняли после того, как у одной из медсестер медучреждения обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом, в воскресенье, 17 мая, на своей странице в Facebook.сообщил мэр города Михаил Симашкевич.

Он сообщает, что на самоизоляцию отправили 50 человек.

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад города сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен в младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться все отделение патологии беременных. А медиков обследуют поэтапно. Сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования в областном лабораторном центре", - написал Симашкевич.

Ранее сообщалось, что в Тернополе уже три дня отсутствуют новые случаи COVID-19, а с субботы в городе открыты все продовольственные и промышленные рынки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet