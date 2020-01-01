В Черниговской области при пожаре погибли четыре человека

Людей нашли мертвыми без признаков насильственной смерти. Вероятная причина смерти – отравление угарным газом.

В Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 21:55 воскресенья подразделением спасателей.

"На месте пожара обнаружено четыре погибших лица без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти – отравление угарным газом)", – говорится в сообщении.

К тушению привлекались пять человек личного состава и одна единица техники ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Черниговской области потушили горевший месяц гигантский пожар. Огонь бушевал на торфянике на площади 90 га возле села Смолин.

В центре Киева горела баня на 20 этаже жилого дома

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