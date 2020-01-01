Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черниговской области при пожаре погибли четыре человека

Комментариев: 0
Людей нашли мертвыми без признаков насильственной смерти. Вероятная причина смерти – отравление угарным газом.
Трагедия произошла в селе Моложава
Трагедия произошла в селе Моложава
ГСЧС (архивное фото)

В Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 21:55 воскресенья подразделением спасателей.

"На месте пожара обнаружено четыре погибших лица без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти – отравление угарным газом)", – говорится в сообщении.

К тушению привлекались пять человек личного состава и одна единица техники ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Черниговской области потушили горевший месяц гигантский пожар. Огонь бушевал на торфянике на площади 90 га возле села Смолин.

В центре Киева горела баня на 20 этаже жилого дома

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: огонь, пожар, жертвы, пожарные, погибли, Черниговская область, погибшие, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь