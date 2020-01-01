Сутки на Донбассе: Восемь обстрелов, трое раненых

Ответным огнем ВСУ были уничтожены два сепаратиста и еще двое получили ранения, утверждают в штабе.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 мая, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 мая.

Так, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Авдеевки (три раза), Водяное, Славное, Невельское, Пески и Новоалександровка.

Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены двое сепаратистов и еще двое ранены.

С начала нынешних суток противник не совершал обстрелов.

Напомним, сепаратисты выпустили 30 мин по позициям ООС. Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в субботу два раза нарушили режим прекращения огня.

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