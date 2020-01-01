Итоги 17 мая: Секреты КГБ и дискриминация ЛГБТ

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ЕС призвал Украину прекратить дискриминацию ЛГБТ; Украина рассекретила документы КГБ: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

СБУ обнародовала документы о репрессиях в СССР

Служба безопасности обнародовала документы из архивов Комитета государственной безопасности СССР, которые содержат факты террора и репрессий против украинцев. Также в них есть информация о судьбах представителей "расстрелянного возрождения" — духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов.

В Украине День памяти жертв политических репрессий

В Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Этот день отмечается согласно указу президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

В Минздраве разъяснили правила работы стоматологов на карантине

В рамках ослабления карантинных ограничений в Украине разрешили возобновить работу стоматологическим клиникам и стоматкабинетам.

Чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, Минздрав требует соблюдать определенные меры предосторожности. На приемы к стоматологам необходимо приходить по предварительной записи без сопровождающих, кроме детей до 14 лет и людей с инвалидностью. Ожидать пациентов нужно вне кабинета, где проходит лечение. Пациенты должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу.

ЕС призвал Украину противодействовать дискриминации ЛГБТ

Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять этот прогресс.

В Израиле утвердили новый состав правительства

В Израиле утвердили новый состав правительства ротационного обмена, который одновременно включает в себе двух премьер-министров Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга.

Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.

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