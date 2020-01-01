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В Украине 18 616 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразилось 325 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 733 случая;
  • Волынская область - 625 случаев;
  • Днепропетровская область - 843 случая;
  • Донецкая область - 131 случай;
  • Житомирская область - 564 случая;
  • Закарпатская область - 901 случай;
  • Запорожская область - 382 случая;
  • Ивано-Франковская область - 1221 случай;
  • Кировоградская область - 445 случаев;
  • г. Киев - 2321 случай;
  • Киевская область - 1224 случая;
  • Львовская область - 1066 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 262 случая;
  • Одесская область - 764 случая;
  • Полтавская область - 264 случая;
  • Ровенская область - 1167 случаев;
  • Сумская область - 163 случая;
  • Тернопольская область - 1081 случай;
  • Харьковская область - 789 случаев;
  • Херсонская область - 168 случаев;
  • Хмельницкая область - 267 случаев;
  • Черновицкая область - 2713 случаев;
  • Черкасская область - 372 случая;
  • Черниговская область - 108 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, в Китае за сутки выявили семь новых случаев COVID-19. Также, на китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге.

 

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Теги: коронавирус, вирус, статистика
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