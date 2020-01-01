Ляшко ответил, когда в Украине разрешат массовые мероприятия

Главный санврач страны ответил на важные вопросы.

Массовые мероприятия в Украине будут разрешены одними из последних, потому что до сих пор существует риск заражения COVID-19.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Массовые мероприятия будем рекомендовать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемиологической ситуации. Будет ли это сделано отдельно - история покажет. Но в первую очередь мы рассматриваем введение адаптивного карантина на территории Украины, - сказал Ляшко.

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Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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