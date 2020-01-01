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Дело Стерненко: поддержать активиста пришли Супрун и Балух

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Акция поддержки Стерненко под зданием СБУ продолжается.
Поддержать Стерненко пришли известные люди
Поддержать Стерненко пришли известные люди
5 канал

В понедельник, 18 мая, под зданием СБУ собрались сторонники одесского активиста Сергея Стерненко. 

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Об этом сообщает 5 канал из места событий.

В толпе сторонников Стерненко были замечены известные личности. В частности, поддержать активиста пришла бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, а также бывший политзаключенный Владимир Балух.

На месте событий много силовиков
На месте событий много силовиков
5 канал

Кроме того, к акции поддержки Стерненко присоединилось много известных личностей. У здания СБУ заметили телеведущую Янину Соколову, депутатов фракции "Голос", а также участников ОО "Семья Небесной Сотни". 

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По данным журналистов, силовиков на месте событий до сих пор больше, чем активистов.

Напомним, СБУ расследует дело Стерненко как убийство. Генпрокурор Рябошапка передал дело Стерненко в СБУ вопреки решению суда, отменившего аналогичное решение Луценко.

 

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Теги: Стерненко, акция поддержки, СБУ, активисты
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